Взрывы на военном складе в Казахстане: погибло 5 человек, министр обороны идет в отставку

В Казахстане в результате взрывов на военном складе погибли уже 5 человек.

Министр обороны страны Нурлан Ермекбаев завил о намерении подать в отставку, сообщает Informburo.

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По словам министра, он принял это решение, "как только услышал" об инциденте в Жамбылской области.

"Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства", — сказал Ермекбаев.

Известно, что горел склад боеприпасов размером 41 на 17. Произошло около 10 взрывов инженерных боеприпасов.

В Тараз эвакуировали около 1200 человек из близлежащих населенных пунктов.

Указано, что во время ликвидации последствий взрывов и пожаров на складе боеприпасов погибли 5 человек. Среди них военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор и служащий военизированной охраны.

Также сообщается, что в результате взрыва на военных складах в Казахстане пострадали 32 человека.

Ранее стало известно, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана, вечером 26 августа произошел мощнейший взрыв.

Напомним, в июне серия взрывов произошла на складах фабрики, специализирующейся на производстве артиллерийских боеприпасов, около города Чачак в Сербии.