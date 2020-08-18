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В мире 10 минут назад

Взрывы в Бейруте могут обойтись страховым компаниям в полмиллиарда долларов

На сегодняшний день страховые компании уже получили свыше 2,5 тысяч страховых претензий

Фото: скриншот видео Twitter Ian Miles Cheong Фото: скриншот видео Twitter Ian Miles Cheong
Фото: скриншот видео Twitter Ian Miles Cheong

Общая сумма страховых убытков после взрыва в Бейруте уже достигла $425 млн.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра экономики Ливана Рауль Нехме.

Кратко и по делу в Telegram

Как сообщает "Укрстрахование", после отставки правительства Ливана новый министр экономики провел встречу с представителями страховых компаний, работающих в стране, чтобы оценить масштаб застрахованных потерь и способность страховой отрасли справиться с беспрецедентным вызовом.

По информации издания, на сегодняшний день страховые компании уже получили свыше 2,5 тысяч страховых претензий.

Согласно данным министерства экономики Ливана, общее количество заявок на выплату страхового возмещения достигнет 10 тысяч.

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По оценкам рейтингового агентства AM Best, низкий уровень проникновения страхования в Ливане дает основания утверждать, что доля застрахованных потерь будет незначительной. Прогноз перестраховщика Guy Carpenter свидетельствует, что совокупные застрахованные потери вследствие взрыва составят примерно $250 млн.

Напомним, 4 августа, ближе к вечеру в столице Ливана городе Бейруте произошла серия взрывов в порту. 

В эпицентре взрывов поднялся столб дыма, а взрывная волна пронеслась по нескольким районам столицы, выбив окна и двери в зданиях. 

По последним данным ливанского Красного Креста, в результате взрывов погибли более 100 человек

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