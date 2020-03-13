YOUMO: реальная помощь МФО в работе с просроченной задолженностью

На рынке появился сервис YOUMO, который является коммуникатором между должниками, вошедшими в длительную просрочку по займу, и микрофинансовыми организациями (МФО). Эта структура помогает заемщикам избавляться от проблем с кредитами, а микрокредитным организациям — возвращать "безнадежные" займы с прибылью для себя.
"Кредит до зарплаты" — это быстрый доступ к финансам
Микрокредитование за последние несколько лет стало одним из важнейших секторов отечественной финансовой сферы. Микрофинансовые организации, которых в Украине более ста, позволили сделать доступными небольшие краткосрочные займы практически всем украинцам — за счет простоты оформления, минимизации пакета документов, быстроты получения микрокредита онлайн.
МФО "заходят" на тот рынок, где деятельность банков является нерентабельной. Речь идет о клиентах, которые по каким-либо причинам вытеснены из банковской сферы. В этом контексте микрокредитование выполняет важную социальную функцию, предоставляя миллионам украинцев быстрый доступ к финансовым средствам.
В связи с ростом микрофинансового рынка произошла весьма интересная трансформация клиентской базы. Новая волна заемщиков — в основном в онлайне — преимущественно демонстрирует совсем другое поведение, более высокую платежную дисциплину, чем офлайн-заемщики.
Это часто студенты, фрилансеры, предприниматели — люди с активной жизненной позицией, нередко с неплохим уровнем доходов, но возможно нестабильным или сезонным, которые дорожат своей кредитной историей и репутацией. В деятельности МФО их привлекает удобство и технологичность микрокредитных сервисов, активное использование новейших достижений финтеха.
Высокие риски клиентских дефолтов
В то же время, полноценному развитию микрокредитного сектора мешают законодательные ограничения по фондированию (в отличие от банков, МФО имеют право выдавать кредиты только за счет личных средств), определенные тенденции в государстве по ужесточению регуляторной среды, а главное — высокие риски невозвратов из-за непонимания частью клиентов сущности микрокредитования, отсутствие личного планирования финансов и недостаточный уровень финансовой грамотности. Поэтому, МФО вынуждены работать с более высокими процентными ставками сравнительно с банками.
В целом, микрокредитные организации идеально подходят, когда клиенту нужно перекрыть кратковременный финансовый разрыв — и лишь в самых экстраординарных случаях. В сущности, микрозаймы — это короткие "деньги до зарплаты", пользоваться которыми каждому заемщику нужно взвешенно и рационально, тщательно планируя свой личный бюджет, доходы и расходы. А главное — вовремя выполнять свои кредитные обязательства.
При этом, переоценка своих финансовых возможностей и бездумное пользование этим сервисом может привести заемщика к длительной просрочке со всеми вытекающими последствиями. Это — значительное увеличение долга в силу начисления штрафных санкций и пени, постоянное "общение" с представителями МФО и коллекторских структур в процессе досудебного или судебного взыскания долга. Денежные потери для должников могут быть колоссальными (в среднем штрафные санкции и пеня ежедневно составляют около 1-3% от изначального займа). Чем дольше заемщик тянет с выплатой, тем большей будет окончательная сумма.
К сожалению, значительная часть клиентов МФО — в силу различных обстоятельств — заходит в длительную просрочку, не имея возможности погасить возросшую сумму кредита. Так, в "Обзоре банковского сектора" от Нацбанка за август прошлого года констатируется, что в розничном кредитовании доля неработающих кредитов составляет 40,7%. Кстати, эта цифра коррелируется и с соответствующими показателями в микрокредитной сфере.
По большому счету, такая ситуация не выгодна никому — ни социуму, ни микрофинансовым компаниям, которые из-за клиентских невозвратов кредитов не могут полноценно развиваться. Ни, тем более, государству — масштабный кредитный дефолт физических лиц совокупно может привести к очень неблагоприятным социально-экономическим последствиям.
YOUMO: просроченные займы — не безнадежные
Проблему просроченных на месяц и более кредитов МФО решают по разному. Во многих случаях о списании займов должникам речь не идет. Микрокредитные компании сначала пытаются взыскать долг собственными силами и средствами. Но если просрочка превышает 3 месяца и более, то такая задолженность, как правило, признается безнадежной. В таких случаях МФО либо подают иск в судебную инстанцию для взыскания долга, либо продают его коллекторской компании. Вряд ли такие сценарии являются выгодными не только для должника, но и для МФО, так как речь идет о значительных временных, кадровых и финансовых потерях.
В то же время, сравнительно недавно появилась дополнительная и весьма "продуктивная" опция — как для заемщиков с длительной просрочкой микрокредитов, так и для МФО. Речь идет о сервисе YOUMO, который является первопроходцем рынка урегулирования долговых конфликтов между заемщиками и микрофинансовыми организациями — путем эффективной медиации со сторонами кредитного договора.
Компания YOUMO установила прочные деловые отношения с десятками МФО по всей Украине. В ее портфолио — множество успешных кейсов, когда удалось достичь компромиссного решения между финансовой структурой и должниками с солидной просрочкой по кредиту и закрыть договор займа.
Алгоритм работы сервиса весьма простой и удобный для клиентов — и физических лиц, и микрокредитных компаний. Сначала к менеджерам YOUMO обращается заемщик, у которого возникли проблемы с погашением задолженности. Человек получает всестороннюю финансовую консультацию относительно перспектив оплаты просроченного займа — при этом услуги сервиса являются для физлиц абсолютно бесплатными.
Далее специалисты YOUMO напрямую коммуницируют с микрофинансовой компанией. Происходит согласование суммы, которую готова списать МФО, идя навстречу должнику по кредиту. Таким образом, менеджеры сервиса модерируют взаимовыгодное для сторон решение. Заемщик оплачивает оговоренную в качестве долга сумму, и кредитный договор закрывается.
В целом, услуги компании YOUMO выгодны всем фигурантам долгового конфликта: должник избавляется от кредитных проблем, а микрофинансовая организация возвращает заемные средства, да еще и с определенной прибылью. Сотрудничая с YOUMO, выигрывают все.
Контактные данные:
телефон: +38 (067) 219 55 50
сайт: https://youmo.ua/
е-mail: info@youmo.ua
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