Финансы 1 час назад

За 10 месяцев 2020 года АРМА перечислило в бюджет 13 млн грн

У агентства также есть 600 млн грн, по которым начисляются проценты, и на данный момент они достигают около 50 млн грн

Виталий Сигидин. Фото: facebook.com/arma.gov.ua Виталий Сигидин. Фото: facebook.com/arma.gov.ua
Виталий Сигидин. Фото: facebook.com/arma.gov.ua

Агентство по управлению и менеджменту активов с начала 2020 года до конца октября перечислило в бюджет 13 млн грн от своей деятельности.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Виталий Сигидин в интервью "Радио Свобода".

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"Есть, собственно, деятельность по управлению активами, эти деньги в любом случае сразу попадают в государственный бюджет. В этот период, за 10 месяцев, 13 млн грн уже в бюджет поступило", — доложил он.

У агентства, по его словам, также есть 600 млн грн, по которым начисляются проценты, и на данный момент они достигают около 50 млн грн.

Указано, что эти деньги находятся на депозитных счетах, однако эти средства в настоящее время не являются собственностью государства.

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"Это как раз потенциальная прибыль для государства. Если будет приговор суда и будут конфискованы эти деньги, они перейдут сразу в государственный бюджет", — уточнил Сигидин.

Как известно, бюджет АРМА на 2020 год составил 190,45 млн грн.

Напомним, единственной сферой экономической деятельности в Украине, в которой произошел значительный рост капитальных инвестиций в январе-сентябре, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, оказалась почтовая и курьерская деятельность.

Как свидетельствуют данные Госслужбы статистики, по итогу трех кварталов 2020 года этот показатель вырос в 7,9 раза, составив 353,7 млн грн против 44,7 млн в январе-сентябре прошлого года.

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