За 2019 год украинцы продали и купили в интернете почти миллион б/у гаджетов — OLX

За 2019 год украинские пользователи OLX продали и купили более 890,5 тысяч единиц подержанной электроники — ноутбуков, планшетов и смартфонов, а также сбыли и приобрели почти 1,6 млн единиц б/у одежды и аксессуаров. Об этом рассказали аналитики торговой платформы OLX.

Они провели опрос среди клиентов маркетплейса и выяснили, что четверо из пяти опрошенных покупают подержанные вещи, причем большинство делают это довольно часто.

"38% респондентов отмечают, что такой выбор обусловлен желанием потреблять разумно. Низкие цены привлекают людей в половине случаев, еще в 33% таким образом находят брендовые вещи, которых нет на украинском рынке", — поясняют представители OLX.

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Чаще всего в подержанном состоянии украинцы покупают одежду (33%) и мелкую бытовую технику (26%). Впрочем, б/у постельное белье и одеяла, обувь и товары для детей берут неохотно — об этом заявили 38%, 28% и 19% соответственно. При этом более половины (68%) уверены, что покупать определенные товары негигиенично, четверть же (23%) сомневаются в их качестве.

Нашлись и те, кто не приобретают отдельные подержанные вещи, поскольку беспокоятся о возможном влиянии чужой энергетики — правда, таких только 9%.

Согласно опросу, ненужные вещи украинцы чаще всего продают (35%) или отдают знакомым (25%). В то же время 12% респондентов хранят такие вещи "на черный день", а каждый десятый просто выбрасывает. Чаще всего продают или сдают в аренду одежду (13%) и мелкую бытовую технику (12%), желая частично вернуть деньги, потраченные на покупку в прошлом (17%) или же стараясь потреблять разумно и иметь материальную выгоду (12%).

При этом те, кто отдают вещи на портале бесплатно, хотят освободить место в квартире (18%) или дать им вторую жизнь (17%). Часть опрошенных таким образом хотят помочь нуждающимся.

А вот в аренду брать вещи в стране не хотят — 60% респондентов рассказали, что никогда так не делали и не планируют в будущем. Украинцы поясняют, что отдают предпочтение собственным вещам (38%) и считают, что купить товар выгоднее, чем постоянно его занимать (28%). Часть же просто-напросто боятся сломать и потом возмещать чужую вещь или же не имеют для этого физической возможности.

Тем не менее, 29% не прочь что-то одолжить бесплатно у друзей — чаще всего технику для ремонта (11%). При этом половина респондентов берет вещи в аренду, так как не видит смысла покупать то, чем будет пользоваться очень редко. Каждый пятый хочет сэкономить деньги, а 12% хотят потреблять разумно.

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Достаточно рационально украинцы относятся к сломанным вещам. Если вещь нуждается в ремонте, то 64% опрошенных починят ее или закажут ремонт у специалистов. Лишь 16% выкинут и купят новую. Однако также респонденты отметили, что их решение будет зависеть от обстоятельств, в частности от того, что это за изделие, сколько будет стоить ремонт и покупка.

Половина респондентов отметили, что обмениваются вещами часто или в зависимости от обстоятельств. Чаще всего подлежит обмену техника для ремонта (26%) и товары для путешествий и туризма (14%). Третье место разделили одежда и бытовая техника — по 12% соответственно.

Узнали аналитики и отношение украинцев к осознанному потреблению — половина респондентов заявила, что уже потребляет. Из них в 42% случаев экономно используют природные, в 41% — покупают меньше товаров, в 28% — продают или сдают в аренду ненужные вещи, еще в 19% случаев покупают или арендуют б/у вещи.

Кроме того, для 75% респондентов важно, чтобы компании-производители, товары которых они потребляют, были социально ответственными.