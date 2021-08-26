Общество 1 час назад

За чиновника Комиссии по азартным играм, задержанного за взятку, внесли залог

Залог в размере 5 млн 658 грн внесло физическое лицо, фамилия которого не называется

Евгений Гетьман Евгений Гетьман
Евгений Гетьман

За члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Гетьмана, подозреваемого в получении взятки, внесли более 5 млн грн залога.

Об этом заявила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает "Украинская правда".

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"Вечером 25 августа за члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей внесли залог", — сообщила Чемерис.

По ее словам, залог в размере 5 млн 658 грн внесло физическое лицо, фамилия которого не называется. После этого суд выдал ему справку о внесении денег.

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Чемерис напомнила, что арестованных обычно освобождают из-под стражи сразу после того, как по месту содержания предоставляют справку о внесении залога.

Напомним, 20 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали действующего члена КРАИЛ при получении взятки в размере $90 тысяч.

В НАБУ отмечают, что член КРАИЛ требовал взятку за предоставление разрешений, подтверждающих соответствие помещений в Черниговской и Запорожской областях для организации и проведения азартных игр в игорном заведении.

Кроме того, он обещал обеспечить предоставление лицензий на проведение в этих помещениях игорной деятельности.

22 августа ВАКС избрал для Гетьмана меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5 млн 658 грн залога.

В НАБУ подчеркнули, что следственные действия продолжаются для разоблачения других участников организованной преступной группы.

 

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