За март украинцы вывели из банков более 2,7 млрд грн

В марте 2020 году объем средств украинцев на гривневых счетах в банках снизились на 0,8% или 2,752 млрд грн.

Такие данные приводит Экспертная платформа Национального банка Украины (НБУ) по итогам марта.

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По мнению аналитиков, это произошло, прежде всего, из-за панические настроения из-за карантина и коронавируса.

При этом, динамика денег граждан Украины на банковских счетах в течение месяца была неоднородной: в начале месяца, когда ввели карантинные меры, в Нацбанке фиксировали незначительный ажиотаж — население снимало деньги с банковских счетов. Так, в течение 2-24 марта с банков сняли всего 2% гривневых вкладов и 0,2% вкладов в иностранной валюте.

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Согласно оперативному мониторинга НБУ, сокращение остатков на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд грн.

Валютные вклады в конце марта почти не менялись после незначительного оттока во второй декаде марта.

"Ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 сокращение остатков средств в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте — 3,11%", — подчеркнули в Нацбанке.

Национальный банк Украины (НБУ) разослал украинским банкам письмо с рекомендациями по работе с заемщиками во время карантина, в котором, в частности, разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках "кредитных каникул".