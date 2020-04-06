  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 30 минут назад

За март украинцы вывели из банков более 2,7 млрд грн

Аналитики связывают вывод денег из банков из-за панических настроений, связанных с распространением коронавируса и карантином

За март украинцы вывели из банков более 2,7 млрд грн За март украинцы вывели из банков более 2,7 млрд грн
Фото: 24 канал

В марте 2020 году объем средств украинцев на гривневых счетах в банках снизились на 0,8% или 2,752 млрд грн.

Такие данные приводит Экспертная платформа Национального банка Украины (НБУ) по итогам марта.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По мнению аналитиков, это произошло, прежде всего, из-за панические настроения из-за карантина и коронавируса.

При этом, динамика денег граждан Украины на банковских счетах в течение месяца была неоднородной: в начале месяца, когда ввели карантинные меры, в Нацбанке фиксировали незначительный ажиотаж — население снимало деньги с банковских счетов. Так, в течение 2-24 марта с банков сняли всего 2% гривневых вкладов и 0,2% вкладов в иностранной валюте.

Читайте также:
НБУ настоятельно рекомендует банкам не платить дивиденды

Согласно оперативному мониторинга НБУ, сокращение остатков на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд грн.

Валютные вклады в конце марта почти не менялись после незначительного оттока во второй декаде марта.

"Ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 сокращение остатков средств в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте — 3,11%", — подчеркнули в Нацбанке.

Национальный банк Украины (НБУ) разослал украинским банкам письмо с рекомендациями по работе с заемщиками во время карантина, в котором, в частности, разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках "кредитных каникул".

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Минздраве назвали возможную дату пика эпидемии коронавируса в Украине
Нацбанк повысил курс гривни на 22 копейки
Нацбанк повысил курс гривни на 22 копейки
Киев под предлогом борьбы с Covid-19 устанавливает камеры с системой распознавания лиц
Киев под предлогом борьбы с Covid-19 устанавливает камеры с системой распознавания лиц
Загрузка...
Новое видео
Юлия Шум: Как спортхаб ЕБШ подстроился под карантин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Шахту "Южнодонбасская" обесточили, горняки грозят перекрыть дороги в Донецкую область

  3. Посылку теперь не получишь: США останавливают почтовое сообщение

  4. Донбасские яблоки впервые отправились в ОАЭ

  5. НБУ настоятельно рекомендует банкам не платить дивиденды

Загрузка...