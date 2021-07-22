Экономика 50 минут назад

В июне в Украине замедлился рост промышленного производства — Госстат

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост промышленности в первом полугодии составил 2,1%

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В июне 2021 года индекс промышленной продукции, по сравнению с июнем прошлого года, увеличился на 1,1%, но в сравнении с маем текущего года сократился на 0,7%.

Такие данные приводит Государственная служба статистики.   

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По данным Госстата, в перерабатывающей промышленности в июне рост промпроизводства составил 2% (к июню 2020 года). В добывающей промышленности зафиксирован рост в 2,5%.

При этом в сфере энергетики зарегистрировано падение на уровне 5,5%. 

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост промышленности в первом полугодии составил 2,1%.

Напомним, в 2020 году промышленное производство упало на 5,2%, но в декабре 2020-го впервые с мая 2019 года зафиксировали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 4,8%.

Указано, что в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го рост в перерабатывающей промышленности составил 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 5,4%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года снизилось на 0,3%, а с учетом коррекции на эффект календарных дней — на 0,1%.

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