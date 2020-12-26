За неделю окружающей среде нанесли убытков на 640 млн грн — Госэкоинспекция

В период с 18 по 24 декабря ущерб, нанесенный окружающей среде в Украине, достиг 639,749 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции, к этому времени территориальные органы Госэкоинспекции провели 529 проверок и составили 549 административных протоколов на нарушителей.

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"Самым резонансным нарушением природоохранного законодательства стало самовольная добыча песка, которую осуществляло фермерское хозяйство в Харьковской области. Госэкоинспекция рассчитала 612,2 млн грн убытков, которые хозяйство обязано возместить государству в добровольном или судебном порядке. Сейчас материалы этого дела направлены в следственное управление ГУ Национальной полиции Харьковской области для выяснения всех обстоятельств", — рассказал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Еще один факт незаконной добычи песка было зафиксировано в Ровенской области. Убытки от этого нарушения составили 24,3 млн грн.

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Из-за того, что лиц, которые добывали полезные ископаемые, установлено не было, Госэкоинспекция обратилась в ГУ Нацполиции Ровенской области для поиска нарушителей.

Чиновник также сообщил о незаконной вырубке леса, которая была обнаружена в Винницкой области.

"Значительный ущерб нанесен вырубкой деревьев в Винницкой области. Инспекторы ГЭИ установили такое нарушение на территории одного из лесхозов. Ему предъявлена ​​претензия на сумму 2,4 млн грн. Также составлены инспекцией материалы направлены в Государственный бюро расследований Хмельницкой области для открытия уголовного производства", — добавил чиновник.

Напомним, за 9 месяцев 2020 года сумма ущерба за нарушение природоохранного законодательства в Украине на 140% превысила показатель за аналогичный период 2019 года.