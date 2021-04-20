За организацию параллельных выборов в Сумской области будут судить главу сельсовета

Сумская областная прокуратура сообщает, что направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, организовавших в день местных выборов 25 октября 2020 года фиктивные выборы в селе Сосновка Конотопского района.

По данным следствия, председатель сельского совета, не поддерживая добровольное присоединение Сосновки к Поповской сельской общине, организовала незаконное проведение местных выборов.

25 октября в селе открылись два избирательных участка с идентичными номерами. При этом один участок была официально зарегистрирован, а другой — не имел никаких полномочий на местных выборах 2020 года. Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, участие в голосовании приняло 379 человек.

Отмечается, что к противоправной деятельности глава ликвидированного сельсовета привлекла еще четырех односельчан, среди которых председатель и секретарь действующей избирательной комиссии, которые способствовали получению необходимой документации, а также председатель и секретарь фиктивной комиссии, обеспечивавших работу фиктивного участка.

Обвиняемым инкриминируется препятствование осуществлению избирательного права в составе организованной группы (часть 3 статьи 28, часть 3 статьи 157 Уголовного кодекса). Дело расследовало Главное управление полиции в Сумской области.

Напомним, что на фейковых выборах в Сосновке, как сообщал Офис генпрокурора, были напечатаны и заверены печатью два вида бюллетеней — по выборам председателя Сосновского сельсовета и депутата сельсовета. При этом в бюллетенях было лишь по одной кандидатуре. Отметим, что по данным Центральной избирательной комиссии, на конец сентября 2020 года в селе числилось 617 избирателей.