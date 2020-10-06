За отмену ВНО участникам заплатили 36,6 млн грн — Минфин

По состоянию на 1 октября 2020 года, Министерство образования и науки Украины совместно с АО КБ "Приватбанк" вернули деньги за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) 149 тысячам 611 участников.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, сумма возвращенных средств — 36 млн 688 тысяч грн, что составляет 69,9% от общей суммы (52 млн 450 тысяч грн).

По информации Минфина, деньги выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями, которые были направлены в АО КБ "Приватбанк" для их возвращения 218 тысячам 663 участников.

Минфин будет и в дальнейшем регулярно информировать о возврате денег через Приватбанк.

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Проведение выплат происходит в период с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделения ПриватБанка.

Напомним, в июне президент Зеленский также зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 об отмене обязательного внешнего независимого оценивания в 2019/2020 учебном году.

В частности, в законе прописано, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.