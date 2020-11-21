Экономика 50 минут назад

За счет уменьшения количества взяток и откатов можно сэкономить 200 млрд грн — глава НАПК

Александр Новиков рассказал, сколько можно сэкономить за счет уменьшения коррупции

Александр Новиков. Фото: facebook.com/NAZKgov Александр Новиков. Фото: facebook.com/NAZKgov
Александр Новиков. Фото: facebook.com/NAZKgov

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков допускает возможность сэкономить 200 млрд грн, если все государственные институты станут антикоррупционными за счет уменьшения количества взяток и откатов.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Фокус".

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В частности, Новиков отметил, что после принятия Верховной Радой во втором чтении Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы антикоррупционная политика должна стать приоритетом всех государственных органов.

"Как следствие, важно, чтобы все государственные институты стали антикоррупционными, и коррупция была невозможна, а бюджет страны экономил деньги — по прогнозам, около 200 млрд грн за счет уменьшения количества взяток и откатов в различных сферах", — заявил глава НАПК.

Как известно, из-за решения Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года №13-р/2020 работа НАПК на данный момент остается заблокированной.

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В частности, НАПК лишено возможности проводить полные проверки деклараций, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и тому подобное.

После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за решения КСУ миссия МВФ не приедет в Украину, что ставит под угрозу получение новой финансовой помощи.

Парламентский комитет поддержал законопроект о восстановлении отмененных КСУ положений закона о предотвращении коррупции, который предложил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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