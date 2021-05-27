За сутки коронавирус обнаружили более чем у 3,5 тысячи украинцев — Минздрав

По состоянию 27 мая в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки от коронавируса выздоровело 16 868 человек и умерли 183 человека.

При этом госпитализировано с этим диагнозом 1 402 человека.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 26 мая 2021 года было зафиксировано 3 395 новых случаев заболеваний COVID-19.

Кроме того, за сутки было привито против коронавируса 16 тысяч 387 человек. Одну дозу получил 5221 человек, полностью иммунизированы — 11 тысяч 166 человек.

Известно, что в течение суток работали 282 мобильные бригады и 373 пункта прививки.

По состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 тысяч 133 человека.