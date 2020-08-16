Политика 20 минут назад

Задержанные в Минске волонтеры Восток SOS прибыли в Украину — МИД

Константин Реуцкий и Евгений Васильев возвратились в Украину после задержания и пыток белорусскими правоохранителями

Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Фото: Facebook/Константин Реуцкий Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Фото: Facebook/Константин Реуцкий
Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Фото: Facebook/Константин Реуцкий

Вчера поздно вечером, 15 августа, украинские волонтеры организации Восток SOS Константин Реуцкий и Евгений Васильев, задержанные ранее в Беларуси, прибыли в Украину.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", — написал он.

Как сообщалось ранее, волонтеров Восток SOS задержали в Минске 12 августа. Они снимали задержание мужчины, который просто переходил дорогу.

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В отношении них открыто уголовное дело по статье о "массовых беспорядках", которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

14 августа Кулеба заявил, что Реуцкого и Васильева отпустили, и они находятся на территории посольства Украины в Беларуси, под защитой украинских дипломатов.

В связи с протестными акциями, которые проходят в Республике Беларусь, а также схватками, возникающими между протестующими и правоохранителями, в ходе которых погиб один человек и есть пострадавшие, МИД Украины рекомендует украинцам, которые в настоящее время находятся в Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

Напомним, после объявления ЦИК Беларуси результатов выборов президента страны, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко, правящий уже 26 лет, набрал более 80% голосов белорусов, на улицах Минска и ряда других городов начались массовые акции протеста. 

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

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По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

В МВД Беларуси сообщают о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списки тех, кого задержали силовики. Издание "Наша Нива" пишет, что количество задержанных может быть занижено. 

Также официально подтверждена гибель одного участника протестов. В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб еще один человек — мужчина попал под автозак. Однако, в официальных источниках эту информацию опровергают.

 

 

 

 

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