Закарпатские чиновники ликвидировали все спецшколы области — нардеп Сушко

В Закарпатской области местная власть закрыла все специальные школы для детей с нарушениями интеллектуального развития. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Павел Сушко.

По его словам, чиновники пренебрегли обновленным содержанием Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 года.

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"Каждый ребенок имеет право на гармоничное развитие и образование. Это понимают все. Кроме чиновников ОГА и депутатов областного совета на Закарпатье. Действующее законодательство Украины об образовании именно на местные власти возлагает обязанности по созданию и содержанию сети учреждений образования, исходя из потребностей общины. Трудно понять, чем руководствовались чиновники, одновременно ликвидируя все существующие в Закарпатской области спецшколы. Будто не замечая детей, которые там учились, не понимая, что резкое изменение образовательной среды негативно повлияет на психоэмоциональное состояние этих детей", — сообщил нардеп.

Нардеп уточнил, что решение о ликвидации всех специальных школ было принято без изучения потребностей детей и не учитывая, что среди них есть дети, которым просто не подходит инклюзия.

"Родители вынуждены в судебном порядке отстаивать право своих детей на образование. Но пока у нас вопиющая ситуация, когда до начала учебного года осталось две недели, а родители до сих пор не знают, где будут учиться их дети. Местная власть просто игнорирует их обращения по обеспечению образования детям. О какой инклюзивной среде для этих детей можно говорить, когда единственное, что им может предложить власть — это получать образование дома. Закрывая на них глаза и не замечая их потребностей", — написал Сушко.

Он пообещал, что правовую оценку действиям закарпатских чиновников обязательно предоставит Генеральная прокуратура, куда нардеп уже направил соответствующее обращение. Сушко также призвал местные власти не ждать результатов расследования прокуратуры и "одуматься".

"Нужно срочно восстановить право детей с нарушением интеллектуального развития получать образование в соответствии с их потребностями", — подчеркнул он.

Отметим, статистика Закарпатской области свидетельствует о том, что в прошлом году у каждого третьего ребенка, который прошел через ИРЦ (инклюзивно-ресурсный центр), установлено нарушение интеллектуального развития разной степени.

Напомним, в конце июня народные депутаты добились от КМУ исключения спецшкол из Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы. Речь о том, что отныне заведения специализированного образования, в которых учится более 15 воспитанников, не подлежат закрытию до 2026 года.

Источник фото: Depositphotos