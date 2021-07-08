Закарпатскую пограничницу поймали на "продаже" желающим гражданства Израиля и стран ЕС

В Закарпатской области 7 июля поймали инспекторшу одного из пограничных подразделений, заподозренную в коррупции и злоупотреблении влиянием. Как сообщает Госпогранслужба, ее задержали вблизи места проживания во время получения третьей части неправомерной выгоды в сумме 3 тысяч евро.

Установлено, что общая сумма взятки составляла 8 тысяч евро. За такие деньги инспектор обещала содействовать в быстром получении иностранного гражданства, используя собственные контакты в дипломатических учреждениях.

В стоимость "услуг" женщина также включила проверку паспортного документа с помощью баз данных пограничных ведомств Украины и другой страны, а также содействие в беспрепятственном пересечении границы. Обеспечивая подготовку паспортов стран ЕС и Израиля, женщина пользовалась собственными связями в Украине и за рубежом.

В ходе обыска в доме пограничницы обнаружили паспорт гражданки Венгрии, выданный на ее имя, травматический пистолет без разрешительных документов и паспорт гражданина Азербайджана на имя третьего лица. В ГПСУ при этом предполагают, что информационная страница в нем подделана.

Мероприятия проводили сотрудники подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы в рамках дела по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием).

Задержание проводилось совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, следователями Госбюро расследований под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним также, что в феврале правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группы, подделывавшей паспорта стран Европейского союза и продававшей их через агентство по трудоустройству в ЕС. В апреле же сообщалось о пресечении деятельности ОПГ, специализировавшейся на незаконной переправке иностранцев и украинцев в ЕС.