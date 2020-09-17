Законопроект №3131-д о детенизации АПК не затронет добропорядочных фермеров — Левицкий

Законопроект №3131-д о детенизации агропромышленного комплекса — правильный и не затронет добропорядочных аграриев. Об этом в интервью LNZ Web рассказал совладелец группы компаний "Урожай" в Черниговской области Александр Левицкий.

"Хотелось бы понять, каким его примут во втором чтении, но в принципе этот законопроект правильный. С одной стороны, он поможет донаполнить местные бюджеты и бюджет в целом. С другой стороны, он выровняет сельхозпроизводителей и уберет теневую составляющую", — объяснил Александр Левицкий.

Как известно, законопроект №3131-д предлагает установить минимальную сумму налогов, которую должен заплатить арендатор или собственник земли с гектара — поставленное налоговое обязательство (ПНО). Если сумма налогов (земельный налог, налог ФЛП, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос) в год на гектар меньше установленной суммы поставленного налогового обязательства, аграрий доплачивает разницу в местный бюджет.

"Мы проводили расчеты: даже в самом первоначальном виде (законопроекта. — Ред.) мое предприятие не доплачивало бы ничего. У нас была бы еще переплата порядка 300-400 тысяч гривен по налогам. На нас этот законопроект никак бы не отразился. Но есть очень много недобропорядочных маленьких фермеров, которые не платят никаких налогов. Обрабатывают чьи-то паи... Это неправильно", — подчеркнул аграрий.

Он напомнил, что налоги идут, в том числе, на поддержание инфраструктуры населенных пунктов и условий жизни для жителей.

"Мы же ходим по дорогам. Нам нравятся подметенные улицы. Нам нравится чистота и порядок. Нам нравится освещение в городе. Но никто не хочет за это платить. Я считаю, что это неправильно", – сказал Александр Левицкий.

Напомним, 9 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал доработанный законопроект 3131-д по детенизации сельхозпроизводства.

Он предполагает поэтапное введение поставленного налогового обязательства. Для мелких сельхозпроизводителей и семейных фермерских хозяйств установлен льготный период в два года, после чего будет установлена ставка 2% от НДО (нормативной денежной оценки), что составляет порядка 540 грн за гектар. Для средних и крупных предприятий установлена ставка 4,5% НДО — примерно 1215 грн за гектар. Однако до этого уровня она будет подниматься постепенно — в течение трех лет: за 2021-й год будет действовать ставка 3% НДО; за 2022-й — 3,5% НДО, за 2023-й — 4% НДО; за 2024-й и в дальнейшем будет действовать ставка 4,5% НДО.

Принятие этого законопроекта уже поддержал президент Владимир Зеленский.