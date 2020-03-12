Законопроект Зеленского поможет усилить СБУ — Баканов

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит проект Закона "О Службе безопасности Украины", поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским 10 марта. Такое мнение высказал глава СБУ Иван Баканов.

Как передает пресс-центр ведомства, документ содержит системные нововведения, которые позволят украинской спецслужбе перейти на качественно иной формат в своей деятельности.

"Глава государства определил этот законопроект, как неотложный. И я надеюсь, что Верховная Рада рассмотрит его довольно быстро. Ведь в нынешних условиях, когда Украина противостоит многим угрозам, как внешним, так и внутренним, реформа СБУ с каждым днем ​​приобретает новую актуальность. Это не просто законодательный вопрос, а возможность для более эффективной работы Службы и, как следствие, улучшение безопасности всего государства", — заявил Баканов.

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Он добавил, что считает законопроект сбалансированным, так как тот учитывает лучшие мировые тенденции построения эффективных спецслужб и собственный опыт СБУ по противодействию гибридным угрозам.

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Проект закона был подготовлен на базе документа, который разработали специалисты СБУ и подали в Офис Президента в октябре 2019 года, где он дорабатывался в формате заседаний рабочей группы.

В его финальной редакции также учтены ключевые предложения международных партнеров. Среди основных новаций законопроекта: он разграничивает компетенции СБУ с другими структурами сектора безопасности, определяет новые приоритеты в ее работе.

Также Служба откажется от несвойственных ей функций. Состоится демилитаризация СБУ с внедрением ее гибкой структуры. Служба сосредоточит свое внимание на контрразведывательном противодействии угрозам государственной безопасности, кибербезопасности, борьбе с терроризмом, защите государственной тайны и тому подобное.

Кроме этого, проект закона предусматривает существенное усиление информационно-аналитической составляющей в деятельности СБУ, переход от реактивного подхода в работе с проактивного и риск-ориентированного. СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, однако сосредоточит внимание на защите объектов критической инфраструктуры.

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Произойдет также постепенное сокращение численности СБУ: с 27 тысяч до 15 тысяч человек. При этом, как отмечают в СБУ, улучшится уровень социального обеспечения сотрудников, их денежное обеспечение, которое сейчас является самым низким среди силовых структур, и будет повышенное после реформы до уровня НАБУ, ГБР и других вновь созданных антикоррупционных органов.

Планируется усиление парламентского и общественного контроля над деятельностью Службы безопасности Украины. Отдельное внимание будет сосредоточено на минимизации рисков политического вмешательства в деятельность СБУ.

Напомним, ранее Баканов заявил, что расследование экономических преступлений от Службы безопасности Украины перейдет к Государственному бюро финансовых расследований, а СБУ сосредоточится на контрразведке.