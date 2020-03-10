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В мире 1 час назад

Без пробок, но с бунтами в тюрьмах и очередями в магазинах: всю Италию закрыли на карантин

С 10 марта по 3 апреля 2020 года итальянцам можно выходить из дома только по работе, за продуктами, для лечения или же в случае чрезвычайных ситуаций

Без пробок, но с бунтами в тюрьмах и очередями в магазинах: всю Италию закрыли на карантин Без пробок, но с бунтами в тюрьмах и очередями в магазинах: всю Италию закрыли на карантин
Фото: Andersen Jensen / Unsplash

Всю Италию закрыли на карантин из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 — в стране ограничили передвижение, приостановили занятия в школах и отменили массовые мероприятия. Об этом заявили на правительственном портале Италии.

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте подписал указ, согласно которому ограничительные меры, ранее введенные для отдельных регионов, теперь будут действовать во всей стране с 10 марта по 3 апреля 2020 года.

В частности, в это время выходить на улицу людям разрешат только по работе, за продуктами, для лечения или же в случае чрезвычайных ситуаций.

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На указанный период в Италии закрыли все школы, университеты, музеи, кинотеатры, клубы и другие развлекательные заведения. Запретили и массовые собрания, в связи с чем отменили все спортивные состязания, а людям с температурой выше 37,5 градусов посоветовали оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими.

Несмотря на это, в Италии продолжит работать общественный транспорт, кафе и магазины, передает итальянское издание Il Messaggero. Также в страну все еще разрешено приезжать туристам.

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Как сообщает местный портал La Repubblica, после оглашения карантина часть итальянцев охватила паника — многие ринулись скупать продукты, а возле многих магазинов образовались длинные очереди: чтобы занять в них место некоторые приходили под маркеты даже ночью.

Фото: La Repubblica

Ограничительные меры не понравились итальянским заключенным. После запрета на свидания в более чем 25 тюрьмах вспыхнули бунты, передает Reuters, а в Модене несколько сотен арестантов и вовсе пытались поджечь тюрьму и сбежать. Бунт подавили, но семеро заключенных погибли — в том числе и от передозировки метадоном, который умершие успели украсть в медкабинете.

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В то же время, в связи с введенным карантином, итальянские города практически опустели, а на дорогах почти нет пробок даже в центрах больших туристических городов. Например, такой трафик по состоянию на 10 марта 2020 года в Риме:

Напомним, за сутки в Италии обнаружили 1797 новых случаев заражений — таким образом общее количество заболевших в стране достигло 9172.

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