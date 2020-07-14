Общество 30 минут назад

Застройщик угрожает Жулянам инфраструктурным коллапсом и экологической катастрофой — СМИ

По данным местных жителей, строительство ведется незаконно и без надзора

Незаконные стройки и нарушения в отрасли - не редкость для Киева. Фото: Слідство.інфо Незаконные стройки и нарушения в отрасли - не редкость для Киева. Фото: Слідство.інфо
Незаконные стройки и нарушения в отрасли - не редкость для Киева. Фото: Слідство.інфо

Жители микрорайона Жуляны в Соломенском районе Киева заявляют, что строительство высотки, ведущееся по улице Вишневой 6-8 ведется с массой нарушений, угрожает неминуемой экологической катастрофой и инфраструктурным коллапсом. Они призывают киевского городского голову, контролирующие службы и архитектурно-градостроительные инстанции столицы незамедлительно остановить строительство многоквартирной высотки на участке ул. Вишневой, 6-8, которое грозит новой трагедией.

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

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В обращении к городским властям жители Жулян указывают, что строительные работы проводятся с нарушением требований законодательства, несут реальную угрозу не только собственникам соседних земучастков, но и всему микрорайону. Возведение дома на происходит с нарушениями санитарных, экологических и противопожарных норм, что может привести к экологической катастрофе и инфраструктурному коллапсу.

Авторы обращения указывают, что застройщик возводит многоэтажку на расстоянии менее одного метра к соседним земучасткам. Пятно застройки фактически соответствует площади земли, что исключает возможность оборудования паркомест, зеленой зоны, игровых площадок и другой придомовой инфраструктуры. Более того, застройщиком не предусмотрено подключение комплекса к центральным сетям канализации, что приведет к серьезным экологическим и санитарно-эпидемиологическим последствиям для микрорайона в результате наполнения поверхностных вод и грунта прилегающих земучастков фекалиями.

Жители Жулян выяснили, что собственником участков является физическое лицо Анастасия Стасенкова, которая передала их для застройки физлицу Виталию Петренко. В свою очередь, работы ведет ООО "Строительная Компания-Парк" (ЕГРПОУ 32425018). Департамент ГАСИ города Киева проинформировал жителей, что не выдавал и не регистрировал разрешительных либо декларативных документов на право выполнения застройщиком подготовительных, либо строительных работ. Департамент градостроения и архитектуры КГГА также не выдавал градостроительных условий и ограничений на застройку земельных участков по ул. Вишневой, 6-8, что подтверждается отсутствием соответствующих записей в реестре.

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Жители микрорайона утверждают, что за реализацией проекта не ведется авторский и технический контроль, работы выполняют официально нетрудоустроенные застройщиком рабочие, которые живут на стройплощадке. Высотные работы выполняются ими без страховки, что в любой момент может привести к несчастным случаям.

На данный момент Соломенским отделением полиции ГУНП в г. Киеве начато уголовное производство по факту самоуправства, связанного с проведением строительных работ без разрешительных документов.

Местные жители надеются, что городские власти не допустят новой волны строительного хаоса и открытого противостояния людей с нелегальными застройщиками в Киеве, а мэр столицы Виталий Кличко сдержит свое слово и лично предотвратит угрожающую ситуацию.

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