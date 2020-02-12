Зеленский допускает обострение конфликта с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что после обысков у журналистов телеканала "1+1" конфликт с его владельцем канала Игорем Коломойским может обостриться.

"У меня столько конфликтов со всеми, знаете, — плюс один, один плюс один. Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что у нас долгие отношения. Это не касается ситуации, которая сложилась у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что нужно разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать", — сказал Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина".

Также он добавил, что в деле о прослушивании премьер-министра главным является найти заказчика, а потом уже исполнителя, а также тех, кто обнародовал эту информацию.

Напомним, 5 февраля 2020 года сотрудники СБУ провели обыск в здании телеканала "1+1".

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов спустя некоторое время призвал представителей телеканала "1+1" не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследование дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Как известно, в январе 2020 года в интернете опубликовали аудиозапись, на которой премьер-министр Алексей Гончарук якобы утверждает, что у Президента Владимира Зеленского примитивное представление об экономике. На аудио голоса, приписываемые Гончаруку, Рожковой и Маркаровой, рассуждают о том как обосновать Зеленскому укрепление гривни. Они говорят на русском языке и голос, приписываемый Гончаруку сказал, что у президента примитивное представление об экономике.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины.