Зеленский готовится уволить главу ФГИ Сенниченко — СМИ

Президент Владимир Зеленский намерен уволить главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. Об этом пишет журналист Сергей Лямец на сайте PLTCS.

"…Понятно, что это произойдет уже довольно скоро. Поэтому, по словам моего собеседника, Сенниченко практикует старый добрый метод: "коси, коса, пока роса", — пишет Лямец.

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Как говорится в статье, как и во времена премьера Владимира Гройсмана, руководителями госпредприятий без конкурса ставят странных людей, и те осваивают схемы. Качество управления — крайне низкое. Интересы государства — не соблюдаются.

В качестве примера, он приводит ситуацию на Одесском припортовом заводе, где уже не Дмитрий Фирташ, а другие дельцы гоняют давальческие схемы, загоняя завод в долги. А "Центрэнерго" и госшахты теперь "осваивает" не Игорь Кононенко, а Игорь Коломойский.

Самым вопиющим примером "успешного" руководства Сенниченко Сергей Лямец считает ситуацию на Объединенной горно-химической компании, где, по его мнению, ФГИ лоббирует интересы российских компаний.

"…После прихода Зеленского очень похоже, что россияне вернули себе ОГХК через своего старого партнера — компанию Glencore", — пишет он.

Лямец пишет, что Сенниченко отрицает любую связь между назначением в ОГХК выходца из Glencore Питера Дэвиса и планами продать ОГХК в пользу Glencore. "Наоборот, он говорит, что на компанию претендуют 16-18 покупателей, в том числе международные. Раньше было 12-14. Остапа несет, масштабы растут", — пишет журналист.

Он соглашается с тем, что Сенниченко нужно менять, причем вместе с командой, которая отвечает за управление государственными предприятиями. Кроме того, по его мнению, в деятельности Сенниченко есть признаки того, что нужно открывать уголовные производства по факту процветающих хищений.

Как известно, Дмитрий Сенниченко стал главой ФГИ 19 сентября 2019 года. До этого он работал в "Укрпочте". Согласно закону Украины "О Фонде государственного имущества Украины", глава Фонда госимущества назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по согласию Верховной Рады Украины.