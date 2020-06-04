Зеленский хочет отменить визы для туристов из Китая, Австралии и арабских стран

Президент Владимир Зеленский поставит задачу Министерству иностранных дел рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью.

Об этом он сообщил на встрече с представителями туристической отрасли на территории Каменец-Подольской крепости в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению президента, отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

"Нужно либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые к ним приезжают, мы для них отменяем. Нам нужно конкурировать за туриста", — заявил Зеленский.

По оценкам туроператоров, иностранец за день тратит $120-150 и в среднем пребывает в Украине 3-4 дня.

Президент призвал представителей отрасли вместе поработать над тем, чтобы заинтересовать иностранных туристов в посещении уникальных мест в нашей стране.

"Есть вещи в Украине, которых нет в других странах, на которые хочется посмотреть и показать их западному туристу. Что мы можем сделать непосредственно этим летом, чтобы привлечь иностранного, западного туриста, который привозит деньги?" — отметил он.

Также глава государства подчеркнул, что в настоящий момент из-за пандемии коронавируса и закрытия границ появились возможности для развития внутреннего туризма, и украинская власть намерена работать над увеличением туристической привлекательности Украины.

"Из-за коронавируса мы видим, что внутренний туризм в Украине может быть очень популярным. Вопрос — что может сделать власть для туризма", — сказал Зеленский.

В связи с этим он предложил определить в каждой области Украины "туристический магнит" — объект, который могли бы развивать власть и бизнес для привлечения туристов.

"Моя логика была очень простой: сделать историю "магнитов" в каждой области. Где-то стоит что-то недостроенное, где-то нужно заново построить. Это ваш бизнес. Мы заинтересованы, чтобы он развивался и наполнял бюджет", — пояснил президент.

Представители туристической отрасли отметили, что сегодня действительно открылось беспрецедентное окно возможностей для развития туризма, но времени для этого крайне мало.

Глава государства предложил определить конкретные шаги, которые можно быстро сделать для стремительного увеличения туристической привлекательности Украины.

Как отметили участники встречи, Украина — очень красивая страна и является привлекательной для путешествий, но нужно сломать стереотип, что путешествовать по Украине — не модно. Поэтому среди основных задач — запуск медиакампании по популяризации туризма в Украине.

Кроме того, представители обратили внимание на то, что в нашей стране мало хороших гостиниц, и целесообразным было бы введение целевых льготных кредитов под строительство гостиниц и резортов. Также поднимался вопрос введения льготной ставки НДС для туристической отрасли.

К тому же, Зеленский выступил за разработку концепции развития туристической отрасли Украины.

Напомним, в 2019 году Украину посетили 13,6 млн туристов, а траты иностранных путешественников достигли $1,4 млрд. Прибыль от туристической отрасли, по данным разных источников, приносит от 1,4% до 8,8% ВВП ежегодно.