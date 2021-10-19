Политика и экономика 40 минут назад

Зеленский хочет уволить главу НБУ Шевченко, — СМИ

Такое решение должна утвердить Верховная Рада

Зеленский хочет уволить главу НБУ Шевченко Зеленский хочет уволить главу НБУ Шевченко
Зеленский хочет уволить главу НБУ Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главу Нацбанка Кирилла Шевченко.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на три собственных источника информации.

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Причиной таких планов Зеленского называется недовольство президента работой главы НБУ — конфликты Шевченко с другими топ-руководителями Нацбанка привели к серии отставок. Из-за этого возникла напряженность в отношениях с западными донорами, в том числе с Международным валютным фондом. Для увольнения Шевченко президент должен получить одобрение Верховной Рады.

"Чтобы уволить его, Зеленский должен предоставить основания и получить одобрение парламента, где его партия "Слуга народа" контролирует большинство. Но найти кого-то, чью кандидатуру поддержат депутаты, может быть непросто. Зеленскому дважды не удавалось добиться утверждения главы государственной нефтегазовой компании на посту министра энергетики", — напоминает Bloomberg.

В Офисе президента информацию о возможной отставке Шевченко назвали "слухами", а в Нацбанке заявили, что у него "впереди много важных задач" и команда нынешнего руководителя "продолжает работать над их выполнением.

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После новости о возможном увольнении Шевченко украинские государственные долларовые облигации со сроком погашения в 2033 году подешевели — это привело к увеличению доходности на 18 базисных пунктов.

48-летний Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ в 2020 году. Он сменил на этой должности Якова Смолия, который подал в отставку, заявив, что на него оказывается систематическое политическое давление.

После того, как в НБУ прокатилась волна отставок, Шевченко заявил, что это PR-акция и попытка давления на руководство Нацбанка.

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