Политика 1 час назад

Зеленский и другие лидеры призвали власти Беларуси к демократии и диалогу с протестующими

С призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам протестов к белорусским властям обратились также президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда

Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь максимально соблюдать признанные в мире демократические стандарты и постараться обеспечить жителям страны их права и свободы. Глава государства подчеркнул, что выходом из сложившегося в соседней стране кризиса должен стать диалог между властью и гражданским обществом, который поможет избежать эскалации насилия.

"Мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог даст возможность обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из тяжелой кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия", — заявил он.

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Зеленский подчеркнул, что в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны — и правительство Беларуси, и люди, протестующие против предварительных результатов президентских выборов в стране. В противном случае эскалация насилия будет возрастать, и это грозит горькими последствиями.

"Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса", — сказал он.

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С призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам протестов к белорусским властям обратились также президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда.

"Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признавать и придерживаться основополагающих демократических стандартов. Мы призываем воздержаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданские права, включая права национальных меньшинств, а также свободу выражения мнений", — говорится в совместном заявлении президентов.

Лидеры двух стран подчеркнули, что диалог — это лучший способ достижения социального прогресса, обсуждение реформ и политики.

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Ранее правозащитники центра "Весна" сообщили, что во время акции протеста в Минске в ночь после президентских выборов погиб один человек. Мужчина попал под спецтехнику правоохранителей и скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

В МВД Беларуси эту информацию не подтверждают.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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