Зеленский наложил вето на изменения к антикоррупционному закону

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей", который был принят 4 февраля 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины (ОПУ), документ вводит функционирование Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях.

Кроме этого, в портал будет заноситься информация о лицах, имеющих статус обличителей, в том числе, их персональные данные и данные о состоянии и результатах рассмотрения сообщенных ими возможных фактов коррупционных деяний.

При этом, как отмечают в ОПУ, цели обработки данных об обличителях законом не определяются, не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в Единый портал.

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Также не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним.

Закон лишь определяет, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирование является НАПК.

В ОПУ подчеркнули, что такой подход не соответствует Конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека (часть вторая статьи 32 Конституции Украины), а также Закону Украины "О защите персональных данных".

"Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных деяниях", — заявил Зеленский.

Напомним, в начале ноября 2020 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы, поданный Кабинетом министров.