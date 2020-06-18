Политика 10 минут назад

Зеленский назначил нового главу Киевской облгосадминистрации

Им стал бывший гендиректор "Электронмаша" Василий Володин

Василий Вололин. Фото: slovoidilo.ua Василий Вололин. Фото: slovoidilo.ua
Василий Вололин. Фото: slovoidilo.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

До этого он занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона, следует из указа президента на сайте главы государства.

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"Назначить Володина Василия Геннадиевича главой Киевской областной государственной администрации", — говорится в документе.

Перед этим Зеленский уволил Володина с должности временно исполняющего обязанности руководителя Киевской области.

Известно, что Василий Володин занимал должность заместителя главы Киевской ОГА. До этого был исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия "Электронмаш".

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Ранее Кабинет министров согласовал назначение Володина новым главой Киевской облгосадминистрации.

До марта 2020 года руководителем этого региона был Алексей Чернышев, который ушел в правительство Дениса Шмыгаля на должность министра развития общин и территорий.

Как сообщалось, 29 марта скончался Олег Мищенко, который в 2016-2017 годах занимал должность заместителя главы Киевской областной государственной администрации.

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