Зеленский назначил нового главу Киевской облгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

До этого он занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона, следует из указа президента на сайте главы государства.

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"Назначить Володина Василия Геннадиевича главой Киевской областной государственной администрации", — говорится в документе.

Перед этим Зеленский уволил Володина с должности временно исполняющего обязанности руководителя Киевской области.

Известно, что Василий Володин занимал должность заместителя главы Киевской ОГА. До этого был исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия "Электронмаш".

Ранее Кабинет министров согласовал назначение Володина новым главой Киевской облгосадминистрации.

До марта 2020 года руководителем этого региона был Алексей Чернышев, который ушел в правительство Дениса Шмыгаля на должность министра развития общин и территорий.

Как сообщалось, 29 марта скончался Олег Мищенко, который в 2016-2017 годах занимал должность заместителя главы Киевской областной государственной администрации.