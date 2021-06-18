Политика 1 час назад

Зеленский обещает больницы европейского уровня в каждой области

В Украине могут появиться больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский объявил о старте проекта по созданию в каждой области Украины больниц нового формата, которые якобы будут соответствовать лучшим мировым стандартам.

Об этом он заявил в ходе торжеств по случаю Дня медицинского работника Украины в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

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Предполагается, что это будет одним из шагов на пути к качественной медицинской инфраструктуре в стране.

"Больницы, одинаково комфортные как для пациента, так и для врача. Работа в современных учреждениях, по современным методикам, на современном оборудовании. Где ничто не мешает сосредоточиться на главном: лечить людей и спасать жизни. Собственно, делать то, ради чего молодежь пошла в эту профессию, а люди с многолетним опытом в ней остаются. Врач должен бороться с болезнью, а не с проблемами быта, такими как старые лифты, неудобные койки, устаревшее оборудование или коммуникации", — отметил президент.

Он рассказал, что этот проект стартует в 2021 году и начнется с областных клинических и областных детских больниц, которые должны соответствовать уровню ведущих европейских клиник.

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"Важно: речь не только о столице и городах-миллионниках. Проект будет реализован в каждой области Украины, а новые учреждения станут примером качества и основой мастер-планов для дальнейшего обновления всех больниц по всей стране", — подчеркнул глава государства.

По его словам, также продолжается реализация программы "Большое строительство", в рамках которой уже сделано 33 больницы и 260 сельских амбулаторий.

"В планах до конца года — еще 30 медицинских учреждений, 340 сельских амбулаторий и 200 современных приемных отделений по всей Украине", — пообещал Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, которым предусматривается повышение минимальной заработной платы для медицинских работников.

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