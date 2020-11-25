Зеленский обещал новые лица, но мы снова видим людей эпохи Януковича и Порошенко — эксперт

Будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский обещал привести во власть "новые лица", но во власти оказались чиновники времен Януковича и Порошенко.

Об этом в блоге "Цензор.НЕТ" пишет политолог Олег Постернак, сообщает "Апостроф".

"Лица, на которых распространялось действие закона о люстрации, нашли способы возврата на должности. Существуют схемы злоупотребления нормами закона и индульгенция на люстрацию — обжалование в судах, получение удостоверений участника АТО, искажение названий должностей", — пишет автор блога.

Он пишет, что генпрокурор Ирина Венедиктова срочно возвращает в госслужбу люстрированных прокуроров: она подписала приказ о назначении главой прокуратуры Полтавской области Антона Столетнего. В МИД рассматривается вопрос о назначении кадра режима Януковича Виктора Майко на должность Чрезвычайного Полномочного Посла Украины в Туркменистане. По словам Постернака, Майко отличился тем, что во время работы с дипмиссией в Туркменистане туркмены перестали продавать газ НАК "Нафтогаз" напрямую, а поставки туркменского газа перешли под контроль "РосУкрЭнерго". "Это произошло не без участия Юрия Бойко, с которым чиновник имеет связи", — говорится в материале.

"Много вопросов к министру Кулебе, к его окружению, в котором присутствуют специалисты по разведывательной работе как замминистра Енин. Анализ норм закона об очищении власти показывает, что вопрос о назначении таких лиц как Майко не может рассматриваться даже теоретически. Закон устанавливает ограничение в 10 лет для лиц, как Майко (должность замминистра иностранных дел занимал с апреля 2010 по март 2014), с целью недопущения к участию в управлении государственными делами лиц, которые осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти Януковичем", — подчеркнул Постернак.

Эксперт отметил, что сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши с НАБУ и САП в Гданьске задержали трех человек по подозрению в коррупции, среди задержанных — экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак. Он якобы "получал взятки от фирмы "Альтком" за выигрыши в тендерах на строительство дорог": "Новак создавал в Польше предприятия, которые "Альтком" должна была выкупить по 300-350 тыс евро. Глава Укравтодора сразу легализовал коррупционный капитал в Польше", — пишет Постернак.

Он добавил, что Майко с соратником Владимиром Петруком, который в 2005-2006 занимал должность замглавы "Нафтогаза Украины", пытались через фирму "Интербудмонтаж" заниматься реализацией инфраструктурных проектов в Туркменистане, но потерпели фиаско. Он рассказал об успехах Михаила Бно-Айрияна, которого в июне 2019 КМУ согласовал на должность губернатора Киевской области. "Он работал в правительстве Азарова", — отмечает Олег Постернак.

Политэксперт подчеркивает, что Бно-Айриян — одногруппник Дмитрия Разумкова.

"Надеемся, что остатки профессиональных кадров в ОПУ, СБУ, СВРУ проанализируют предложения Кулебы и укажут ему на несоответствие законодательству. С таким подходом Кулеба-младший отправит в гнездышко друга Кулебы-старшего Анатолия Дроня, который, будучи первым замминистра иностранных дел клеймил позором Майдан времен Ющенко", — отметил Олег Постернак.

Политолог резюмировал: "есть большая надежда, что Зеленскому удастся сдержать обещание, а не допускать во власть чиновников без моральных и профессиональных качеств".