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Зеленский одобрил запрет продажи лекарств детям до 14 лет

Теперь у молодых людей могут спрашивать паспорт при покупке лекарств в аптеке

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в статью 21 закона о лекарственных средствах относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью документа называется ограничение свободного доступа детей к лекарствам, которые продаются в аптеках, чтобы предотвратить таким образом возможные несчастные случаи, поскольку препараты, которые аптеки должны отпускать только по рецепту, в действительности, как признает глава государства, часто можно приобрести без его наличия.

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Запрет реализации лекарств лицам, не достигшим 14-летнего возраста, касается, в том числе, и продажи через Интернет, а также доставки лекарств детям.

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Если у лица, продающего лекарства или осуществляющего их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, такое лицо должно требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего возраст. В случае отказа предоставить такой документ отпуск лекарств этому покупателю запрещается.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Кабинет министров должен будет в месячный срок со дня вступления закона в силу привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним и обеспечить аналогичные действия со стороны других центральных органов власти.

Напомним, что соответствующий законопроект №5122 был принят в первом чтении 2 июня, однако в первоначальной редакции не было уточнения о продаже через интернет и доставке. В целом документ был одобрен Верховной Радой 15 июля. Закону присвоен №1668-IX.

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