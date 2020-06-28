Политика и экономика 30 минут назад

Зеленский подписал изменения в бюджет о дополнительном финансировании дорожной отрасли

Благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" № 677-IX, который Верховная Рада приняла 4 июня 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, документ обеспечивает эффективное финансирование развития дорожной отрасли Украины.

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Благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году", — говорится в сообщении.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения в соответствующей административно-территориальной единице на 1 января года, предшествующего плановому.

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В Офисе главы государства отмечают, что эти деньги могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции, утвержденного законом о государственном бюджете Украины для соответствующего местного бюджета.

"Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции", — отмечается в сообщении.

30 апреля, в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Государственным агентством автомобильных дорог ("Укравтодор") и участниками рынка по защите прав работников дорожного хозяйства и созданию новых рабочих мест.

Напомним, 1 апреля Кабинет министров предоставил Государственному агентству автомобильных дорог 19,3 млрд грн государственных гарантий, под которые "Укравтодор" может привлечь кредиты для ремонта дорог.

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О предоставлении "Укравтодору" 19,3 млрд грн кредитных гарантий говорили еще при предыдущем правительстве Алексея Гончарука. В частности, Гончарук заявлял, что кредиты "Укравтодору" предоставят госбанки под низкие проценты.

Как сообщалось, Госагентство автодорог 3 марта презентовало свои новые Методические рекомендации для подготовки типовой тендерной документации. В частности, "Укравтодор" планирует внедрить типичную тендерную документацию с жесткими квалификационными требованиями.

В том числе, предполагается, что участие в тендерах по ремонту дорог смогут принимать только те компании, у которых есть опыт выполнение требуемых работ в последние 3-5 лет в размере 100% от размера нового заказа по определенным видам работ и категориям дорог. 

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