Политика 40 минут назад

Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российским оккупантам

Указ вступает в силу со дня обнародования

Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российским оккупантам Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российским оккупантам
Фото: Черноморская ТРК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Соответствующий документ №58/2020 опубликован на официальном сайте главы государства.

"С целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории — в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины от проведения 26 февраля 2014 в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей постановляю: установить в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который отмечать ежегодно 26 февраля", — говорится в тексте документа.

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Кроме этого, Зеленский поручил Кабинету министров Украины обеспечить разработку плана мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Указ вступает в силу со дня обнародования.

Напомним, в декабре Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию прекратить нарушения прав человека в АР Крым и городе Севастополь. Резолюцию поддержали 65 стран, против — 23 страны.

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