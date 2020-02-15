Политика 30 минут назад

Зеленский "похвастался" совместным фото с Цукербергом (ФОТО)

Однако неизвестно, успели ли они что-нибудь обсудить на полях Мюнхенской конференции

Зеленский "похвастался" совместным фото с Цукербергом (ФОТО) Зеленский "похвастался" совместным фото с Цукербергом (ФОТО)
Владимир Зеленский и Марк Цукерберг в Мюнхене. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сделал совместное фото с основателем Facebook Марком Цукербергом.

Соответствующий снимок глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сближает мир. Делаем это вместе", — написал Зеленский в подписи к фото.

При этом пока неизвестно, успели ли они что-нибудь обсудить на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Кратко и по делу в Telegram

Напомним, в марте 2018 года компания Facebook оказалась в центре мощного скандала. Газета The New York Times сообщила, что британской частной фирме Cambridge Analytica, которая использует технологии глубинного анализа данных (в частности, данных соцсетей) для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете, удалось собрать личные данные почти 90 млн пользователей соцсети.

В частности, информация была использована для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали экс-сотрудники Cambridge Analytica, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

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При этом основатель соцсети Марк Цукерберг потерял более $5 млрд из-за утечки данных миллионов пользователей Facebook.

Также стало известно, что Cambridge Analytica в 2017 году сотрудничала с одной из украинских политических партий.

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