Зеленский попросил Папу Римского помочь с освобождением пленных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой о помощи в освобождении пленных Россией украинцев.

Об этом глава государства сообщил в субботу, 8 февраля, в Twitter.

"Понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением пленных украинцев на Донбассе, в Крыму и в России", — написал Зеленский в микроблоге.

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Он также отметил, что вдохновлен разговором с Папой Римским о мире в Украине.

Как известно, сегодня начался официальный визит Президента Украины в Ватикан, в рамках которого предусмотрена аудиенция главы государства с Папой Римским Франциском.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандского формата" — Украины, Франции, Германии и РФ. Участие в ней приняли Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин. Они, в частности, поддержали обмен удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.

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29 декабря состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинцев, в частности журналист Станислав Асеев, который находился в плену более 2 лет.

Известно, что в рамках обмена Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене. Украинская власть, в частности, передала 5 бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, и бразильца Рафаэля Лусварги.

Ранее пятый Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что процесс признания Православной церкви Украины мировым православием продолжится в следующем, 2020 году.