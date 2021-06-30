Политика 10 минут назад

Зеленский попросил Папу Римского помочь в урегулировании конфликта на Донбассе

Президент также снова призвал Франциска приехать в Украину

Папа Франциск и Владимир Зеленский в феврале 2020 года. Фото: пресс-служба президента Папа Франциск и Владимир Зеленский в феврале 2020 года. Фото: пресс-служба президента
Папа Франциск и Владимир Зеленский в феврале 2020 года. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском, заявив, что рассчитывает на его поддержку в привнесении мира на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский поздравил понтифика с Днем святых апостолов Петра и Павла, подчеркнув, что обращается к Святому Престолу как к "мировому моральному авторитету". Президент также обратил внимание Франциска, что их разговор проходит в 20-ю годовщины визита Папы Иоанна Павла II в Украину.

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"Он отметил, что в сердцах миллионов украинцев живет светлая память об Иоанне Павле II и его судьбоносном визите в нашу страну. Президент вспомнил слова святого Папы, который считал, что "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным", а Украина является неотъемлемым восточным легким Европы. В контексте этих слов глава государства подчеркнул, что именно визит Папы в Украину — это "кислород, который так необходим", — сообщают в ОП.

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По словам Зеленского визита Франциска в Украину "ждет прежде всего народ Украины". Глава государства также заявил, что на сегодняшний день Украина является страной, где представители всех религий мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно, нет выраженных межконфессиональных конфликтов и "практически отсутствуют спекуляции на теме веры".

"Глава украинского государства отметил глобальное измерение деятельности Его Святейшества, в частности внимание к вопросам мира, межрелигиозного диалога, защиты прав беженцев, заботы о бедных. Президент поблагодарил Папу Франциска за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине, которые способствуют восстановлению мира в нашей стране и через которые мы чувствуем, что Украина — в сердце понтифика", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что в результате войны на Донбассе более 14 тысяч человек погибли, а 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

"Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна", — добавил президент.

Он повторил свое приглашение папе посетить Украину, выразив убеждение, что встречи понтифика с украинцами на украинской земле станут судьбоносным событием.

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При этом Зеленский указал, что украинский народ ожидает беатификации (причислении умершего к лику блаженных) митрополита Андрея Шептицкого: данную процедуру Ватикан начал еще в 2015 году.

Напомним, что Зеленский ранее уже апеллировал к Ватикану в контексте войны на Донбассе: так, на личной встрече в феврале прошлого года он просил Франциска помочь в освобождении пленных украинцев. В апреле нынешнего года украинский президент заявил, что гипотетическая встреча с главой РФ Владимиром Путиным могла бы пройти именно в Ватикане.

30 июня, однако, уже сам Путин, ранее заявлявший о готовности к встрече с Зеленским, пусть и в Москве, заявил, что с украинским президентом ему не о чем говорить, поскольку тот, по оценке российского президента, полностью отдал Украину во внешнее управление.

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