Зеленский поручил погасить долги по зарплате перед медиками

На следующей неделе начнется погашение задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, которые возникли в некоторых регионах.

Об этом шла речь на совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, задолженности будут погашать благодаря субвенциям, заложенным в новой версии бюджета.

Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложены и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с апреля — заявил Зеленский.

Президент также акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования.

В частности, за последние двое суток было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом, по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции.

Участники совещания связывают это с Пасхальными праздниками, так как в минувшее воскресенье более 100 тысяч украинцев посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6 день после заражения.

""Пасха дома" — правильный ход, чтобы люди знали, что именно в этом году надо на этот большой праздник остаться дома. Это поможет уберечь здоровье и жизнь многих, чтобы в следующем году снова можно было посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений — отметил глава государства.

Напомним, в начале апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта 2020 года.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома — до 100% заработной платы.