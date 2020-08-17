Зеленский призвал полицию как можно скорее найти тех, кто поджог авто журналистов "Схем"

Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования.

Об этом в Telegram-канале заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя поджог автомобиля журналистов программы "Схемы".

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Глава государства напомнил, что в декабре 2014 года неподалеку от дворца "Украина" неизвестные сожгли его авто.

"Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы". Как Президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне. Убежден, что свобода слова — фундамент любой демократической страны. Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что его творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти.

"Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" — до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы во время моего президентства любая критика власти тянула за собой преследование или запугивание", — резюмировал Зеленский.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах сожгли автомобиль Kia Cerato, которым пользовались журналисты программы "Схемы".

Ранее журналисты "Схем" в своем расследовании "Короли дорог" написали, что руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с номерами, которые не отображаются в базе Национальной полиции, что делает невозможным начисления им штрафов за нарушение правил дорожного движения.