Политика 30 минут назад

Зеленский продал землю и недвижимость жене замглавы фракции "Слуга народа"

От этой сделки президент получил около 13,5 млн грн дохода

Жена Юрия Киселя Валентина. Фото: Facebook/Валентина Кисель Жена Юрия Киселя Валентина. Фото: Facebook/Валентина Кисель
Жена Юрия Киселя Валентина. Фото: Facebook/Валентина Кисель

Президент Владимир Зеленский задекларировал 13,47 млн грн дохода от продажи участка земли с неким недвижимым имуществом.

Об этом он сообщил в своих первой и второй декларациях об изменениях в имущественном состоянии.

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В частности, в документах указано, что 2 июля покупатель Валентина Кисель приобрела у главы государства землю за 1,356 млн грн и не указанное недвижимое имущество за 12,114 млн грн.

При этом в последней поданной полной декларации Зеленский указал, что владеет только одним участком 1200 квадратных метров в Иванковичах Киевской области, который купил 11 лет назад за 702 тысячи грн, и расположенным там домом (354 квадратных метров), приобретенным 12 лет назад за 815 тысяч грн.

Известно, что покупатель — супруга народного депутата Юрия Киселя, заместителя главы фракции "Слуга народа".

Напомним, 7 июля Зеленский сообщил о своем правонарушении: не предоставил данные об изменениях в имущественном состоянии на сумму более 5 млн грн.

В связи с этим ему вручили 2 протокола об административном нарушении.

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Как сообщалось, Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тысячи 468 грн.

По данным пресс-службы главы государства, семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 млн 600 тысяч грн.

В ОПУ отмечают, что с мая 2019 года Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной президентом зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 тысяч 787 грн.

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