Зеленский рассказал, на что потратят деньги МВФ

Деньги Международного валютного фонда в сумме $5 млрд будут направлены в госбюджет и на сохранение платежного баланса.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, передает "Экономическая правда".

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Зеленский сообщил, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by в объеме 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", — подчеркнул президент.

Напомним, Международный валютный фонд и руководство Украины достигли соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе финансирования stand-by (SBA), чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19.

"Новый SBA запрошенным объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд) направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформы с целью уменьшения основных уязвимостей", — заявила Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

По ее словам, такая программа будет обеспечивать способность Украины вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится.

Ранее сообщалось, что в результате переговоров Украина и МВФ отказались от программы расширенного финансирования и вернулись к сотрудничеству в рамках механизма stand-by.