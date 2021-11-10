Политика и экономика 20 минут назад

Зеленский считает, что олигархи шантажируют Украину проблемами в энергетике

Глава государства обратился также к журналистам

Владимир Зеленский. Фото: скриншот видеобращения Владимир Зеленский. Фото: скриншот видеобращения
Владимир Зеленский. Фото: скриншот видеобращения

Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале отопительного сезона каждый раз возникает волна панических слухов о состоянии украинской энергетики, что приводит к росту цен в этой сфере. Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил ОП.

"Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит". Суть проста: разгоняются новости о недостатке угля, газа, и спрос растет, цена увеличивается, платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать", — сказал Зеленский.

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Он призвал олигархов "помочь своему государству. Показать, что крупный бизнес имеет не только большие активы, но и огромное сознание и ответственность".

Зеленский отметил, что украинцам и так непросто из-за пандемии коронавируса, войны и других событий.

"Не надо кошмарить их прогнозами и инсайдами из очень "надежных" источников, что мы все замерзнем в темноте и без воды. Вспомните, что вы четвёртая власть", — обратился президент к журналистам.

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Он также высказался о представителях крупного бизнеса, которые наносят ущерб государству.

"Политика олигархов-политиков или политиков-олигархов проста: ресурсы не для всех, а только для них, закон для всех, но только не для них. Они покупают депутатов, лоббирующих их интересы, правоохранителей, которые это не замечают, и прощающих это судей. А свои медиа превращают в артиллерию против государства и конкурентов", — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко продал два телеканала — это стало следствием закона об олигархах.

Напомним, "Нафтогаз" опроверг слухи о связях с Игорем Коломойским.

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