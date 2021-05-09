Зеленский удостоил звания "Мать-героиня" более 1 тысячи украинок

В День матери, отмечающийся в Украине во второе воскресенье мая, президент Владимир Зеленский предоставил звание "Мать-героиня" 1019 женщинам. Соответствующий указ №188 глава государства подписал 9 мая, однако текст его на сайте не опубликован.

"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 1019 украинских женщин", — отмечают в пресс-службе президента.

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Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

В частности, были отмечены 49 жительниц Винницкой области, 145 — Волынской, 33 — Днепропетровской, 13 — Донецкой, 50 — Житомирской, 32 — Закарпатской, 21 — Запорожской, 54 — Ивано-Франковской, 5 — Киевской и 15 — города Киева.

Также звания "Мать-героиня" удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 — Луганской, 115 — Львовской, 12 — Николаевской, 76 — Одесской, 27 — Полтавской, 87 — Ровенской, 18 — Сумской, 54 — Тернопольской, 23 — Харьковской, 9 — Херсонской, 41 — Хмельницкой, 27 — Черкасской, 77 — Черновицкой и 22 — Черниговской области.

Напомним также, что в марте Зеленский посмертно наградил орденами 64 бойцов "Правого сектора" и других добробатов.