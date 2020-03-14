Политика 1 час назад

Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ

Президент также назначил руководителя Управления СБУ в Днепропетровской области

Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ
Дмитрий Нескромный уволен с должности первого замглавы СБУ. Фото: livejournal.com

Президент Владимир Зеленский уволил с должностей двух заместителей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Об этом говорится в соответствующих указах, обнародованных на сайте главы государства.

В частности указом №82 президент уволил Александра Карпенко с должности заместителя, а указом №84 — Дмитрия Нескромного с должности первого заместителя председателя СБУ.

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Известно, что Карпенко был назначен на должность заместителя в июле 2019 года, а Нескромный занимал пост первого заместителя и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с ноября 2019 года. Последний, в частности, руководил задержанием "бриллиантового прокурора".

Кроме того, Зеленский указом №86 назначил Василия Малыша на должность первого заместителя Баканова.

Также президент назначил руководителя Управления СБУ в Днепропетровской области. Им стал Владимир Краснянский (указ №85). До этого назначения он работал на должности временно исполняющего обязанности начальника данного управления.

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К тому же, глава государства уволил с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины Владимира Киптенко. Он занимал эту должность со времен беглого президента Виктора Януковича.

Напомним, несколько дней назад в Верховной Раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины".

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