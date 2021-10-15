Политика 1 час назад

Зеленский вывел из состава СНБО Разумкова и ввел Стефанчука

Президентский указ появился на официальном сайте 15 октября

Зеленский вывел из состава СНБО Разумкова и ввел Стефанчука Зеленский вывел из состава СНБО Разумкова и ввел Стефанчука
Зеленский вывел из состава СНБО Разумкова и ввел Стефанчука

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)  бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова и ввел действующего главу Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Об этом говорится в указе президента.

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"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчука Руслана Алексеевича — спикера Верховной Рады Украины (по согласию); вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Дмитрия Разумкова. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", — говорится в документе.

Президентский указ появился на официальном сайте 15 октября. И уже сегодня Владимир Зеленский созывает очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Повестка заседания не оглашается.

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7 октября парламент проголосовал за отзыв с должности председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. На следующий день Рада назначила своим главой Руслана Стефанчука, занимавшего до этого должность первого вице-спикера. 

Одной из причин такой ротации стало то, что Дмитрий Разумков не поддерживал санкции СНБО.

Он не поддержал решение СНБО о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Сами каналы были оперативно отключены от телевещания в Украине, перейдя на совместную интернет-трансляцию через свои каналы в Youtube. 

Также Разумков выступил против санкций относительно главреда издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, а также видеоблогера и идеолога партии своего имени Анатолия Шария и его супруги и главреда издания "Шарий.net" Ольги Шарий (Бондаренко). Сами интернет-издания были заблокированы украинскими провайдерами.

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