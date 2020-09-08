Зеленский заявил об "уничтожении" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших на ремонте дорог

Государству удалось решить проблему с тендерными "троллями", которые зарабатывали большие деньги на строительстве дорог, причем некачественном.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во вторник, 8 сентября, во время рабочей поездки в Сумскую область, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Глава государства отметил, что в регионе дороги действительно строятся несколько медленнее, чем в других областях. При этом он указал, что это не связано с недоработкой местного "Укравтодора" или руководства области.

"Это связано с тем, что действительно много проектов было заблокировано на уровне Антимонопольного комитета. Потому что существуют такие тендерные "тролли". Мы 90% таких "троллей", которые существовали и зарабатывали миллионы на таком ценовом демпинге тендеров, практически всех "уничтожили", — заверил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что те, кто еще и строил некачественные дороги, теперь не могут смириться с тем, что не могут выиграть тендеры, и борются, как могут.

"Они демпингуют с ценами, блокируют заявлениями в Антимонопольный комитет, через суды останавливают строительство", — рассказал он.

Также глава государства отметил, что если бы не блокирование через суды и АМКУ, темпы строительства дорог были бы намного выше.

Кроме того, Зеленский заверил, что взятые на себя обязательства по дорогам общегосударственного значения, около 160 км дорог, контролируются, а главы "Укравтодора" и обладминистраций докладывают, что до конца 2020 года все будет завершено.

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Напомним, 9 из 10 украинцев поддерживают восстановление дорожной и социальной инфраструктуры в стране, которое осуществляется в рамках Национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 77,6% граждан заявили о поддержке того, что государство вкладывает средства в развитие инфраструктуры дорог, а также в ремонт и строительство школ, детских садов, больниц. Еще 12,2% ответили, что "скорее поддерживают" такие действия власти. Всего за программу "Большая стройка" высказались 89,8% опрошенных.