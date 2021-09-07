Женщин-геймеров больше среди бумеров, чем среди остальных поколений, — исследование

Большая часть представителей поколения Z (родившиеся с 1997 по 2012 год) готовы использовать игровые миры просто для общения, не играя в них. Среди представителей поколения Х (родились примерно с 1965 по 1986 год) таких чуть больше половины. Примечательно, что больше всего женщин, которые часто играют в компьютерные игры, среди представителей поколения беби-бумеров (родились в период с 1946 по 1964 годы).

Об этом свидетельствует последнее исследование аналитической компании NewZoo "Как разные поколения взаимодействуют с играми", в котором приняли участие больше 72 тысяч жителей Северной Америки в возрасте от 10 до 65 лет.

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Аналитики представили несколько ключевых выводов своего исследования. Так, в частности, представители поколения Z, или зумеры, проводят четверть своего свободного времени в играх. Для сравнения: у беби-бумеров этот показатель в среднем равен 10%. Среди миллениалов (родились с 1981 по 1996 год) 67% не только играют в игры, но и смотрят видеоигровой контент. Среди представителей поколения Х таких людей 51%. Также отметим, что 79% беби-бумеров играют в однопользовательские игры на компьютере, а среди зумеров этот показатель составляет 45%.

Если говорить об остальных развлечениях, то кроме гейминга, которому зумеры посвящают 25% своего свободного времени, они предпочитают проводить время в социальных сетях (18% времени), за просмотром фильмов и сериалов на стриминговых сервисах (17%). Традиционному телевещанию представители поколения Z уделяют 15% свободного времени, прослушиванию музыки — 14%, а чтению всего 11%.

Больше всего времени чтению (18%) уделяют беби-бумеры. На втором месте у них традиционное телевещание, а на третьем — прослушивание музыки и стриминговые сервисы (по 14%). Меньше всего бумеры уделяют социальным сетям (8%). В свою очередь на игры миллениалы тратят 21% времени, а поколение Х — 18%.

"Фактически поколение Z и миллениалы ссылаются на то, что они проводят больше свободного времени, играя в игры, чем в социальных сетях или стримингах. Таким образом, игры представляют собой важный путь для брендов, которым нужно добраться до своей нынешней аудитории или таргетироваться на новую", — отмечают эксперты.

В среднем зумеры проводят в играх больше семи часов в неделю, миллениалы — почти семь часов, представители поколения Х — четыре часа двадцать пять минут, а беби-бумеры — ровно два с половиной часа. При этом представители всех без исключения поколений предпочитают мобильный гейминг. Вторую строчку по популярности занимают игры на персональных компьютерах. К примеру, предпочитают ПК 68% зумеров, 63% миллениалов, 44% "иксов" и 27% бумеров. Менее всего распространен консольный гейминг.

Ожидаемо, что среди зумеров больше всего игровых фанатов — в общей сложности их 31%. Если делить еще на более подробные категории, то к абсолютным геймерам относят себя 11%, к игровым энтузиастам — 9%, а к так называемым "комьюнити"-игрокам — 11%. Примечательно, что больше всего энтузиастов-женщин именно в поколении беби-бумеров — 53%. В остальных поколениях их количество одинаковое и составляет 45%.

Наконец, большая часть геймеров среди всех поколений играет, чтобы расслабиться. Вторая самая распространенная причина — достижение внутриигровых достижений. Дальше идут соревновательные причины, общение, погружение и креативность.

"Все мотивации, кроме отдыха, снижаются с возрастом игроков. Молодые игроки с большей вероятностью обратятся к играм за конкуренцией, общением и достижениями. Это имеет смысл, поскольку киберспорт, зрители и сообщество — те аспекты игр, которые чаще всего больше важны для молодого поколения", — резюмируют аналитики.

Напомним, согласно исследованию аудиторской компании Nielsen, большинство украинцев играет в видеоигры для того, чтобы расслабиться или "убить время". При этом чаще всего они играют на смартфонах и персональных компьютерах или ноутбуках, а тратят чуть больше 500 грн в месяц.