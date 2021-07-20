Жителей Западной Украины предупредили о наводнении 21 июля

На реках Карпат 20-21 июля ожидается ощутимое повышение уровней воды, что приведет к подтоплению определенных территорий. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра.

В частности, в пределах Львовской области ожидается повышение уровня воды относительно уровня на 8:00 вторника, 20 июля, на 0,5-1,5 м, а в нижних течениях рек Стрвяж, Свича — на 1,5-2,5 м.

Местами ожидается затопление заводей, сельскохозяйственных угодий (І уровень опасности — желтый), в Стрыйском районе (село Заречное) возможно частичное затопление отдельных объектов приречной инфраструктуры (II уровень опасности — оранжевый).

В пределах Ивано-Франковской области ожидается подъем воды на 1,5-2,5 м, местами затопление заводей, сельхозугодий, возможно частичное затопление объектов приречной инфраструктуры и достижение отметок начального затопления отдельных населенных пунктов (II уровень опасности).

В пределах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей ГСЧС ждет подъема воды в реках на 0,5-1,5 м, также с затоплением заводей с сельхозземель (І уровень опасности).

В пределах Черновицкой области вода поднимется на 0,5-1,5 м, а в местах сужения русел рек — на 2,0-2,5 м с выходом воды на низменные участки пойм рек (І уровень опасности).

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В пределах Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек ожидается подъем воды на 0,5-1,0 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтопления низменных участков в населенных пунктах, в результате захламления русел малых рек (І уровень опасности).

В местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонны стока с подтопления пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней (II уровень опасности).

Напомним, что в последние дни от наводнения страдают страны Западной Европы — главным образом Германия, а также соседняя Бельгия. Погибшими числятся уже более 200 человек.