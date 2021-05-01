Политика и экономика 60 минут назад

Зміни до Постанови КМУ №777 нівелюють роль наглядових рад на держпідприємствах — експерт

Експерт з енергетичних питань Дмитро Марунич негативно оцінив рішення Уряду, які призвели до відкату реформи корпоративного управління 

Дмитрий Марунич. Фото: politnavigator.net Дмитрий Марунич. Фото: politnavigator.net
Дмитрий Марунич. Фото: politnavigator.net

Український уряд підготовив зміни до Постанови Кабінету міністрів України від 3 вересня 2008 року № 777 "Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки", що може призвести до відновлення радянської практики "ручного керування" держпідприємствами. 

Про це заявив експерт Дмитро Марунич у своєму блозі на УНІАН. 

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"Вся логіка реформи корпоративного управління держпідприємствами полягала в тому, щоб відійти від радянської практики "ручного управління", створити відповідні запобіжники у вигляді незалежних директорів в наглядових радах і забезпечити прозорість роботи підприємств", — пише Марунич.

Він наголошує, що лише за один день Уряд прем’єр-міністра Дениса Шмигаля перекреслив реформу корпоративного управління та продемонстрував нашим європейським партнерам, що "офіційні документи в Україні не вартують паперу, на якому вони написані".

На думку Марунича, після звільнення Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України" варто чекати, що буде змінено і керівництво "Укрзалізниці". З цього приводу вже розроблено проект Постанови Кабміну, згідно якого "вирішальну роль у призначенні голови і членів правління тепер буде відігравати не наглядова рада УЗ, а "голова правління або особа, яка тимчасово виконує його повноваження" . 

Експерт також зауважив, що в країнах Євросоюзу дуже прискіпливо слідкують за реформами в Україні, тому однозначно відреагують на той факт, що українська влада порушує взяті на себе зобов’язання. 

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