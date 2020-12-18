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В мире 30 минут назад

Zoom снимет ограничение в 40 бесплатных минут на Рождество и Новый год

Ранее компания делала такой "подарок" по случаю Дня благодарения

Фото: Pexels Фото: Pexels
Фото: Pexels

Сервис для организации видеоконференций Zoom объявил, что снимает на время новогодних праздников ограничение на длительность бесплатной видеоконференции в 40 минут.

Как передает The Verge, ограничение будет снято по случаю празднования Хануки, Рождества, Нового года и Кванзы (предновогодний семидневный афроамериканский фестиваль).

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В частности, оно не будет действовать (по Киевскому времени):
с 17:00 в четверг, 17 декабря, до 13:00 в субботу, 19 декабря;
с 17:00 в среду, 23 декабря, до 13:00 в субботу, 26 декабря;
с 17:00 в среду, 30 декабря, до 13:00 в субботу, 2 января.

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Ранее Zoom уже отменял это ограничение по случаю празднования Дня благодарения, который в этом году отмечался в США 26 ноября.

Напомним, совокупный доход этой компании за третий квартал 2020 года составил 777,2 млн долларов, что более чем в 4 раза превышает выручку за тот же квартал 2019 года.

Zoom стал резко популярен в мире из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, что и привело к огромному росту доходов компании.

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