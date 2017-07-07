10 цитат Илона Маска о мотивации, неудачах и возможностях

07 июля 2017, 17:00
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Если вы хотите добиться успеха, вам нужно подумать о многом. Для начала, например, изучите опыт человека, который хочет отправить людей на Марс. Основатель и генеральный директор SpaceX, соучредитель и генеральный директор Tesla, председатель SolarCity и основатель новой "скучной компании", которая планирует построить подземные туннели для борьбы с траффиком в Лос-Анджелесе, эксцентричный Илон Маск — человек огромных талантов

Увеличить картинку Фото itc.ua

Он очень много работает и фокусируется на изменении мира, он — вдохновение и тайна для многих. Он рискует, терпит неудачи, восстанавливается и продолжает добиваться невозможного. У него есть чему поучиться. Он — Илон Маск.

Его мысли о бизнесе, развитии, изменениях, страсти помогут вдохновиться на реализацию своих идей.

О неудачах

Неудачи есть всегда. Если у вас нет неудач, значит вы недостаточно инновационны.

О первом шаге

Первый шаг — определить, что это возможно; сама возможность обязательно появится.

О тяжелой работе

Вы хотите сделать все, что вы можете, как можно тщательнее. Ищите все ошибки и исправляйте их. Ищите отрицательную обратную связь, особенно от друзей.

О мотивации

Если для вас что-то действительно важно, даже если все шансы против вас, вы все равно должны это сделать.

О возможностях

Хранить "яйца в одной корзине" — это нормально, пока вы контролируете то, что происходит в этой корзине.

О рисках

Существует предвзятое отношение к рискам. Каждый слишком сильно пытается прикрыть свой тыл.

О сотрудничестве

Люди работают гораздо лучше, когда знают, какая у них цель и зачем они это делают. Очень важно, чтобы люди с радостью шли на работу и получали от нее удовольствие.

О страсти

Люди должны делать то, что их волнует. То, что делает их счастливее, более чем что-либо другое.

О запуске бизнеса

Если вы пытаетесь создать компанию, это похоже на выпекание пирожных. У вас должны быть в наличии все ингредиенты в правильных пропорциях.

Об изменениях

Некоторым людям не нравятся изменения, но вы должны принимать изменения, если альтернатива станет катастрофой.

По материалам: "Дело"
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Теги: илон маск , tesla motors , spacex , бизнес , инновации

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