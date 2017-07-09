10 вдохновляющих цитат людей, которые живут своей мечтой

"Истина такова: принадлежность начинается с самопринятия. Ваш уровень принадлежности, по сути, никогда не может быть больше, чем ваш уровень самопринятия, потому что вера в то, что вы самодостаточны и достойны дает вам мужество быть настоящим, уязвимым и несовершенным".

Брене Браун, американская писательница, профессор-исследователь Колледжа социальной работы Хьюстонского университета

"Узнайте, кто вы и кем являетесь. Ваша душа пришла на эту Землю. Найди свою истину, живи этой истиной, а все остальное придет."

Элен ДеДженерес, американская актриса, комедиантка и телеведущая, обладательница 11 премий "Эмми" за "Шоу Эллен Дедженерес"

"Не пытайтесь изменить мир, найдите то, что любите. И делайте это каждый день.

Делайте это всю оставшуюся жизнь, и в конечном итоге мир изменится."

Американский рэпер и музыкант Бен Хаггерти, выступающий под псевдонимом Ма́клемор

"Как только мы осознаем чрезвычайную силу, которая дана нам в этой жизни, мы перейдем от пассивного, условного мышления к сотворению нашей судьбы."

Джейсон Сильва, венесуэльско-американский актер, ведущий шоу, режиссер и философ

"То, что я знаю, это то, что нужно заниматься делом, которое вы любите и которое удовлетворяет вас, а остальное приложится."

Опра Уинфри, американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу "Шоу Опры Уинфри"

"Я не думаю, что ты сможешь найти свою мудрость, пока не совершишь ошибки, не почувствуешь их на своей шкуре и не увидишь последствия в реальной жизни."

Элизабет Гилберт, американская писательница, автор романа "Ешь, молись, люби"

"Не бойся своих неудач, учись на них и начинай снова."

Ричард Брэнсон, британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля

"Если не знаете, что делать, делайте то, что знаете."

Тони Роббинс, урожденный Энтони Джей Махаворик, американский писатель, предприниматель, занимающийся темой саморазвития, оратор-мотиватор, актер, тренер, автор бестселлеров по лайф-коучингу

"Во вселенной нет лишних предметов. Все здесь потому, что у него или нее есть свое место, и каждый кусок должен вписаться в большую головоломку."

Дипак Чопра, американский врач и писатель индийского происхождения, написавший множество книг о духовности и нетрадиционной медицине

"Многие из нас выбирают путь из страха, замаскированного под практичность. То, что мы действительно хотим, кажется невероятно недоступным, поэтому мы никогда не осмеливаемся попросить это у Вселенной. Я являюсь доказательством того, что вы можете просить у Вселенной то, чего действительно хотите."

Джим Керри, урожденный Джеймс Юджин Керри — канадско-американский актер, комик, сценарист и продюсер, обладатель двух и номинант на шесть "Золотых глобусов", номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий

По материалам Entrepreneur